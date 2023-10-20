"Кинжалы" не помогут: как "хлопки" на аэродромах повлияют на возможности российской авиации

После получения дальнобойных ракет ATACMS украинские возможности в противодействии агрессору существенно выросли. Что также показательно, крайне бестолковая реакция на эту новость Владимира Путина, который на мировое инфопространство транслировал равнодушие, а на внутреннее – "потемкинские" меры безопасности.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. По его мнению, Россия не может противодействовать ATACMS, однако для того, чтобы полностью остановить врага в воздухе, Украине все еще необходимо одно важное оружие.

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Как повлияют на боевые действия ATACMS

Военные эксперты солидарны в своих оценках: после получения силами обороны ATACMS россияне будут вынуждены отвести свою авиацию за пределы 160-километровой зоны поражения этих ракет.

Российская фронтовая авиация создавала немалые проблемы для Вооруженных Сил из-за нехватки армейской ПВО среднего радиуса действия. Это было проблемой не только для украинских военных, но и гражданского населения прифронтовых регионов, в частности Харьковщины и Херсонщины.

"Пока Силы обороны не могут полностью нейтрализовать эту угрозу, но теперь России будет сложнее выполнять свои вылеты. Однако для полного решения проблемы Украине нужны F-16. Это позволит Силам обороны не только усложнять работу российской авиации, но и эффективно противодействовать ей в воздухе", – убежден эксперт безопасности.

"Кинжалы" не помогут Путину

Реагируя на украинские удары по аэродромам, Путин лихорадочно распорядился перебазировать в Крым истребители МиГ-31, являющиеся носителями "Кинжалов".

Это поручение является в большей степени пропагандистским жестом. Российская пропаганда ожидает, что "Кинжалы" смогут уничтожать системы М135 и М270. Однако правда заключается в том, что оккупанты охотились за этими системами еще с лета 2022 года, впрочем, безрезультатно.

Тарас Жовтенко о влиянии ATACMS на Россию: смотрите видео

Фактически, МиГ-31 ничем не помогут россиянам, ведь если бы они могли уничтожать американские пусковые, уже давно бы сделали для этого все возможное. Тем более, что "Кинжалы" имеют радиус действия в 2000 километров и без проблем могли бы долететь до Запорожской области из Беларуси.

Будем надеяться, что по доброй российской традиции понимание того, что "Кинжалы" не справятся с пусковыми ATACMS, придет к Путину тогда, когда эти истребители будут атакованы украинскими дальнобойными ракетами,

– отметил Жовтенко.

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