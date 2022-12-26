После "хлопка" в Энгельсе Россия начала опрокидывать самолеты на аэродром "Украинка", – активисты

После взрывов на аэродроме "Энгельс" Россия опрокидывает свои борта в другие места дислокации. Известно, что речь идет о перемещении техники на Дальний Восток России.

В частности, мониторинговая группа сообщает о перемещении самолетов на аэродром "Украинка", расположенном в Серышевском районе Амурской области России, пишет 24 канал. Известно об опрокидывании не менее 6 бортов.

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Что известно о перемещении вражеской техники

В небе борт(ы): 23318, 41414, 98235, 98232, 26318, 69361. Диспетчер: Католик, Баланс, Кафтан,

– говорится в сообщении monitor.

Впоследствии уточнили, что Россия опрокидывает технику на другие аэродромы, в том числе и "Украинка".

Издание "Думская" ссылаясь на украинских авиаспоттеров, написало, что утром 26 декабря из Энгельса вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По данным телеграмм-канала monitor, ориентировочно в 16 часов 26 декабря первые самолеты уже добрались до аэродрома.

Перебазировка охватила 4 – 6 единицы Ту-95,

– говорится в сообщении.

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В сети также писали, что уже произошла посадка шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По непроверенным данным, три борта приземлились на военный аэродром "Энгельс-2".

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