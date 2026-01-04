Оккупанты модернизировали "Шахед" антенной для навигации по радиомаякам
- Украинские защитники сбили модернизированный российский беспилотник "Шахед" с антенной для навигации по радиомаякам VOR/DME.
- Модернизация беспилотника позволяет осуществлять навигацию, независимую от спутниковой, используя радиомаяки, размещенные, в частности, на территории Беларуси.
Украинские защитники сбили российский ударный беспилотник типа "Шахед" с установленной антенной. Она позволяет осуществлять навигацию по радиомаякам VOR/DME.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".
Как россияне совершенствуют БпЛА?
В компании "Дикие шершни" опубликовали видео перехвата российского дрона. Российский ресурс "Полезная нагрузка" утверждает, что на видео зафиксирована антенна диапазона 108 – 117,975 мегагерца которой оснастили "Шахед". Это частоты всенаправленных азимутальных радиомаяков VOR, которые часто совмещены с дальномерными маяками DME в единый комплекс.
Защитники сбили модернизированный "Шахед": смотрите видео "Диких шершней"
Обратите внимание! VOR/DME – это система всесторонне направленных передатчиков ультракоротковолнового радиодиапазона для навигации воздушных судов. Она позволяет самолетам с соответствующим приемником определять расположение и выдерживать курс полета благодаря полученным радиосигналам, передаваемым через сеть наземных радиомаяков.
Это указывает, что оккупанты создают дополнительный канал навигации, независимого от спутниковой навигации. Как отмечают сами россияне, вероятно, используются маяки, в частности размещенные на территории Беларуси.
Последние новости об атаках дронов: что известно?
Напомним, что 4 января Москва находилась под атакой дронов. По словам мэра столицы России Сергея Собянина, российская ПВО сбила 23 беспилотника, летевших на российскую столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы.
В то же время российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники вечером 3 января. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.