Россия остается "умирать" вместе с Лукашенко

Вчера белорусы, наконец, услышали напрямую: после референдума досрочных президентских выборов не будет. После провала переговоров с Байденом Путин сделает вновь ставку на Лукашенко.

Начиная с августа 2020 года и до последнего времени этот момент открыто не проговаривался. Можно сказать, была интрига. Понятно было, что покидать кресло до 2025 года никто явно не хочет, однако параллельно было видно, что обстоятельства (как считалось, давление России, надиктовавшей такие условия в разгар беларусских протестов) подталкивают и идет лихорадочный поиск вариантов. В том числе, этим же поиском вариантов объяснялись и бесконечные "зарубы" с Западом, с явной целью обратить на себя внимание.

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Путин дает добро

Что изменилось и почему теперь речи о досрочном оставлении насиженного места не идет? На самом деле, все кажется достаточно просто. Судя по скупым сообщениям пресс-служб, последующей резкости Байдена, новостям о как минимум полугодовой заморозке проекта "Северный поток-2", на прошлой неделе Путин с американским президентом в ходе видеоконференции общего языка не нашли.

Американская сторона отказалась принимать российскую повестку и, во-первых, ослаблять поддержку Киева и, во-вторых, принуждать ее к исполнению Минских соглашений в российской трактовке.

Судя по всему, в этом была стратегическая цель Путина – добиться от Запада гарантий неприхода НАТО в Украину и того, что он не будет "играть" на беларусском направлении. Взамен Москва могла предложить деэскалацию напряжения в регионе и содействие трансформации (с гарантией сохранения доминирующего российского влияния) в Беларуси. В сегодняшних условиях, надо сказать, это тоже – часть деэскалации.

В результате, единственные гарантии, которые удалось получить – это гарантии беспрецедентных санкций и "дорогой цены" в случае военного вмешательства на Донбассе (и не только). Поскольку цель достигнута не была, то "игра" продолжается, а главный козырь России в подобных торгах – решение проблем, ей же созданных. Следовательно, напряженная и непредсказуемая ситуация в регионе будет сохраняться. Следовательно, Лукашенко Москве остается нужен. Отсюда – внешняя успокоенность в Минске: очень похоже, что тема досрочных выборов снята с повестки и можно временно расслабиться, углубляясь в чистки теперь уже собственных рядов.

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Хорошо это, или плохо

На самом деле, не так, и не так. Мы ведь, в конце концов, хотим видеть себя независимым государством. Ну а России, частью политики которой уже долгое время (десятилетия, если не столетия) являются попытки выстраивания всяческих союзов с маргинальными и недееспособными в самостоятельном формате режимами, придется, как водится, нести определенные издержки.

Белорусская сторона, под влиянием новых раскладов, клювом решила не щелкать, и прямо "по-горячему" уже заявила, что ждет от Москвы 3,5 миллиарда долларов. Ну, правда, союзника надо поддерживать – без перспективы возврата. При этом, в стране набирают ход уже упомянутые чистки, буквально на всех уровнях, что грозит окончательным уничтожением национальной экономики – когда половину уволят, а половина уедет, кормить беларусских силовиков придется, опять же, российским пенсионерам.

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Угроза Литвы остановить транзит из Беларуси создала угрозу сообщения "большой" России с Калининградской областью, что требует вмешательства и решения. "Северный поток-2" заблокирован. Все это – лишь начало проблем. Под грузом необходимости вести ненужные войны, затратную "холодную войну" и кормить многочисленных "союзников" рухнул даже сверхмощный СССР. И, похоже, нужных уроков из истории в Москве никто не вынес.

Беларусский режим продолжает оставаться обреченным по очень простым причинам: ресурсов крайне мало, давление крайне высоко и проблемы эти никак не решаются, скорее – усугубляются.

Коллапс произойдет тогда, когда ресурсов станет недостаточно, чтобы сдерживать давление. 3,5 миллиарда долларов от Москвы – капля в море от того, что еще понадобится. Избавляться от "пассивов" или идти путем СССР – это проблема России. На Западе это понимают, потому и не торопятся. В Кремле, похоже, не очень понимают…

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