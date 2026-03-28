Россия осуществила спутниковую съемку военных объектов США в интересах Ирана, – Зеленский

Разведка доложила президенту Зеленскому, что в последнее время Россия провела спутниковую съемку военных объектов США в интересах Ирана.

Владимир Зеленский рассказал об этом во время общения с журналистами 28 марта, передает 24 Канал.

Где Россия вела разведку для Ирана?

Россияне снимали базу поддержки флота Диего-Гарсия в Индийском океане, аэропорт и авиабазы на территории Кувейта, нефтяные промыслы в районе Большой Бурган в Кувейте, нефтегазовое месторождение Шайбах в Саудовской Аравии, объекты в Хайфе.

Это еще не полный список того, за чем наблюдали россияне в пользу Тегерана.

Президент Украины отметил, что это демонстрирует последствия снятия санкций с России.

Это такая странная ситуация: США санкции снимают, а русские передают данные Ирану. Я просто такие данные читаю каждый день,

– рассказал Зеленский.

Напомним, что недавно США ослабили санкции против российской нефти. Москве разрешили до 11 апреля продавать сырую нефть и нефтепродукты. Лицензия распространяется только на ту нефть, которую загрузили на танкеры до 12 марта.



Ослабление санкций принесло России уже миллиарды от продажи нефти.

