Как-то незаметно для всех прошел чрезвычайно масштабный пожар, произошедший на этой неделе вблизи торгового порта Шеф-де-Бей в Ла-Рошеле (Франция). Загорелся зерновой силос, огонь распространился на три соседних силоса. Там были тысячи тонн пшеницы. Причина возгорания пока не известна.

Случайности не случайны

Здесь следует упомянуть, что 7 августа возле крупного коммерческого порта Дериндже в Турции раздался сильный взрыв. Он повредил 13 из 60 зерновых элеваторов.

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На тот момент силосы были заполнены в основном пшеницей и небольшим количеством ячменя. Причины взрыва в турецком порту также пока не установлены.

Все это могло бы не вызвать внимание, – пожары случаются постоянно – но как тут не вспомнить о том, что происходит в последнее время на российско-украинской войне. В частности, государство-агрессор объявило о выходе из так называемого зернового соглашения, после чего начало системное уничтожение украинской портовой инфраструктуры, а также зерна, которое там было.

Также россияне объявили о блокаде украинских портов, угрожая уничтожением судов, которые попытаются преодолеть эту блокаду.

Разумеется, все эти действия привели к росту мировых цен на зерно. И вот пожары и взрывы на зерновых терминалах Франции и Турции, которые тоже, очевидно, будут влиять на рост цен. Все очень подозрительно напоминает одну систему, призванную реализовать несколько задач:

повышать цены на продовольствие в мире, что должно провоцировать инфляцию и нестабильность в самых разных частях мира;

повышение цен на зерно должно приносить сверхдоходы российскому руководству, которое позаботилось о том, чтобы "вытеснить" с рынка украинских конкурентов с помощью привычных террористических методов.

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Новые угрозы Кремля

По сути, российское руководство так действовало всегда – использовало терроризм как форму ведения бизнеса и зарабатывания денег. Кроме того, российские власти могут пытаться таким образом побуждать Запад к переговорам и какому-то формату "соглашения", угрожая ползучим расползанием нестабильности по всему миру.

Здесь можно упомянуть ряд военных переворотов, которые в последнее время произошли в Африке под прямым российским влиянием. Самый яркий пример – Нигер, где к власти пришли явные агенты российского влияния, которые теперь перекрывают уран для Франции, что очень значимо, учитывая развитие ядерной энергетики в этой европейской стране.

Заметьте Освобождение территорий – это еще не победа в войне

Терроризм, дестабилизация, голод и военные хунты – и, как "альтернатива", уступки и компромиссы. Вот в такую систему стремятся загнать Запад российские власти. Правда, есть одна проблема. Кто может дать гарантии, что эти террористы внезапно прекратят использовать свои методы, если вдруг с ними договорятся? Почему именно те, которые влияли с помощью террористических методов, внезапно должны перейти к другим средствам?

Возможно, пора назвать террористов – террористами? Потому что пока попытки "ограничить эскалацию" приводили лишь к тому, что Россия успешно разносит эту эскалацию на весь мир.