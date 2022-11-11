Россия отчиталась, что полностью перекинула войска на правый берег Днепра
11 ноября 2022 , 12:14Читати новину українською
Российское минобороны отчитывается, что полностью перебросило свои войска на правый берег Днепра.
Российские СМИ цитируют представителей своего оборонного ведомства. Мол, "маневры" завершили к 5 часам утра.
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Минобороны России: в 5 утра мск завершен переброс подразделений российских войск на левый берег Днепра,
– говорится в сообщении.