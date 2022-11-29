Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что по определенным причинам оккупанты не смогли эффективно воевать батальонно-тактическими группами.

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Почему Россия отказалась от развертывания БТГр

Нарожный пояснил, что батальонно-тактическая группа – это батальон пехоты количеством до 300 человек, дивизион артиллерии, 3 батареи, имеющие в среднем либо 16 орудий, либо 16 самоходных артиллерийских установок, либо 16 "Градов", а также 5 танков. Такая единица может самостоятельно выполнять любые задачи.

Они могут быть как в обороне, могут атаковать, то есть делать все что угодно. Единственное – у них нет авиации, авиация – это уже армейский уровень,

– отметил военный эксперт.

По его словам, батальонно-тактическая группа работает самостоятельно, она должна быть мобильной и иметь очень хорошую связь. Однако россияне не могли эффективно ими воевать из-за большой проблемы со связью, поскольку у них недостаточно раций, а у имеющихся нет шифрованной связи и наши средства радиоэлектронной борьбы успешно их глушат.

Концепция БТГр украдена, скажем прямо, у НАТО. Они украли ее, но повторить не смогли. Они не могут ею эффективно пользоваться,

– сказал Нарожный.

Он добавил, что сейчас сложно сказать, в пользу чего оккупанты отказались от БТГр. Вероятно, россияне вернутся к советской системе подчинения, при которой бригада не будет делиться на БТГр.

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