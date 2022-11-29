Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважив, що з певних причин окупанти не змогли ефективно воювати батальйонно-тактичними групами.

Зверніть увагу Росіяни приречені: замерзають просто в окопах – безпілотник навідався на позиції ворога

Чому Росія відмовилася від розгортання БТГр

Нарожний пояснив, що батальйонна-тактична група – це батальйон піхоти кількістю до 300 осіб, дивізіон артилерії, 3 батареї, що мають у середньому або 16 гармат, або 16 самохідних артилерійських установок, або 16 "Градів", а також 5 танків. Така одиниця може самостійно виконувати будь-які завдання.

Вони можуть бути як в обороні, можуть атакувати, тобто робити все що завгодно. Єдине – у них немає авіації, авіація – це вже армійський рівень,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, батальйонно-тактична група працює самостійно, вона повинна бути мобільною й мати дуже хороший зв'язок. Проте росіяни не могли ефективно ними воювати через велику проблему зі зв'язком, оскільки у них недостатньо рацій, а у наявних немає шифрованого зв'язку й наші засоби радіоелектронної боротьби успішно їх глушать.

Концепція БТГр украдена, скажемо прямо, у НАТО. Вони її вкрали, але повторити не змогли. Вони не можуть нею ефективно користуватися,

– сказав Нарожний.

Він додав, що зараз складно сказати, на користь чого окупанти відмовилися від БТГр. Ймовірно, росіяни повернуться до радянської системи підпорядкування, за якої бригада не буде ділитися на БТГр.

Яка зараз ситуація на фронті: головне