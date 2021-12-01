Россия отказалась от предложения Эрдогана о посредничестве с Украиной
Источник:ТАСС
В России выступили категорически против предложения Реджепа Эрдогана быть посредником в отношениях с Украиной. Объяснили это традиционными и заезженными словами – "Москва не участница конфликта на Донбассе".
Даже речи не может быть, – Россия о посредничестве Эрдогана
О посредничестве президента Турции "не может даже быть речи". Такое заявление сделала спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Мы благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинской власти отказаться от агрессивных планов по Донбассу,
– подчеркнула Захарова.
Она в традиционной кремлевской манере сказала, что лучше бы Эрдоган "уговорил" Киев вести переговоры с боевиками из Донбасса.
Заметим, Украина не может вести официальные переговоры с оккупантами, ведь это будет означать, что наша страна их признала. В то же время Россия постоянно отмечает, что "ее на Донбассе нет" поэтому Киев должен говорить с боевиками.
Что известно о предложении Эрдогана
- 29 ноября президент Турции заявил, что готов стать посредником в переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путина. Мол, он уже обсуждал такую возможность с главой Кремля. Эрдоган объяснил свое предложение желанием установить мир на Донбассе.
- Заявление турецкого лидера прозвучало на фоне того, что президент Владимир Зеленский передал через него Кремлю список пленных, которых удерживает Россия.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба одобрительно отреагировал на инициативу Эрдогана. Однако он акцентировал внимание на "красных линиях" – нельзя обсуждать нашу страну без участия украинских делегатов.