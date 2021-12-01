Россия отказалась от предложения Эрдогана о посредничестве с Украиной

В России выступили категорически против предложения Реджепа Эрдогана быть посредником в отношениях с Украиной. Объяснили это традиционными и заезженными словами – "Москва не участница конфликта на Донбассе".

Даже речи не может быть, – Россия о посредничестве Эрдогана

О посредничестве президента Турции "не может даже быть речи". Такое заявление сделала спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Мы благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинской власти отказаться от агрессивных планов по Донбассу,

– подчеркнула Захарова.

Она в традиционной кремлевской манере сказала, что лучше бы Эрдоган "уговорил" Киев вести переговоры с боевиками из Донбасса.

Заметим, Украина не может вести официальные переговоры с оккупантами, ведь это будет означать, что наша страна их признала. В то же время Россия постоянно отмечает, что "ее на Донбассе нет" поэтому Киев должен говорить с боевиками.

Что известно о предложении Эрдогана