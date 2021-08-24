Россия отказалась от участия в Крымской платформе
Источник:МИД России
В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы, на который пришли представители почти 50 государств. Россия наотрез отказывается принимать в ней участие, называя "русофобской".
Приглашение присоединиться к саммиту 23 августа высказал Владимир Зеленский. Официальный комментарий на него представительницы МИД России Марии Захаровой опубликовали на сайте российского ведомства.
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Захарова заявила, что Крымская платформа – "чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль". Вообще официальное мероприятие, в котором приняли участие 46 стран, в дипведомстве берут в кавычки с приложением "так называемой".
В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии из-за его циничной антироссийской направленности,
– ответили в МИД России.
Приглашение от Зеленского
Владимир Зеленский во время итогового выступления на Крымской платформе "незлым тихим" вспомнил Россию. Он отметил, что страна-агрессор всячески вставляла палки в колеса и постоянно обсуждала саммит. Украинский президент пригласил Россию принять участие в следующем саммите.
Если эта площадка ее настолько интересует, то мы приглашаем Россию присоединиться для поиска общих путей деоккупации Крыма и исправления ее трагической ошибки,
– заявил президент.
Он заверил, что в декларации всегда будет строка для подписи представителя России. Эту подпись он поставит в Ялте после деоккупации.
Результаты Крымской платформы: главное
- По итогам Крымской платформы 46 международных делегаций одобрили декларацию.
- Документ четко фиксирует непризнание оккупации Крыма Россией.
- Представители разных стран в своих речах выразили безоговорочную поддержку Украине. Что касается действий России, то участники назвали их возмутительными, а оккупацию – незаконной.
- Страны должны рассмотреть дополнительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии.