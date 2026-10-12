Россия отклонила предложение о 60-дневном прекращении огня. В Кремле заявили о стремлении к долгосрочному миру вместо временного перемирия.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

Россия отвергла предложение Украины

В понедельник, 12 октября Кремль отклонил инициативу 60-дневного прекращения огня, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским для проведения президентских выборов.

Представитель российского диктатора утверждает, что Россия, мол, стремится к стабильному урегулированию конфликта, а не краткосрочной остановке боев.

В Кремле и президент Путин и должностные лица других уровней неоднократно заявляли, что мы не хотим перемирия. Мы хотим долгосрочного мира и готовы сделать все возможное для его достижения,

– придумал Песков.

Отвечая на вопросы пропагандистов относительно энергетического перемирия, представитель высказался лишь о продолжении переговорных контактов по этому поводу.

Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем,

– добавил Песков.

К тому же в Москве заявили, что им "импонируют усилия американских переговорщиков" и выразили благодарность за продолжение их работы.