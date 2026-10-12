Россия отклонила предложение о 60-дневном прекращении огня, – Reuters
Россия отклонила предложение о 60-дневном прекращении огня. В Кремле заявили о стремлении к долгосрочному миру вместо временного перемирия.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters.
Россия отвергла предложение Украины
В понедельник, 12 октября Кремль отклонил инициативу 60-дневного прекращения огня, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским для проведения президентских выборов.
Представитель российского диктатора утверждает, что Россия, мол, стремится к стабильному урегулированию конфликта, а не краткосрочной остановке боев.
В Кремле и президент Путин и должностные лица других уровней неоднократно заявляли, что мы не хотим перемирия. Мы хотим долгосрочного мира и готовы сделать все возможное для его достижения,
– придумал Песков.
Отвечая на вопросы пропагандистов относительно энергетического перемирия, представитель высказался лишь о продолжении переговорных контактов по этому поводу.
Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем,
– добавил Песков.
К тому же в Москве заявили, что им "импонируют усилия американских переговорщиков" и выразили благодарность за продолжение их работы.