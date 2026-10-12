Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Reuters.

Росія відкинула пропозицію України

У понеділок, 12 жовтня, Кремль відхилив ініціативу 60-денного припинення вогню, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським для проведення президентських виборів.

Представник російського диктатора стверджує, що Росія, мовляв, прагне стабільного врегулювання конфлікту, а не короткострокової зупинки боїв.

У Кремлі та президент Путін, і посадовці інших рівнів неодноразово заявляли, що ми не хочемо перемир'я. Ми хочемо довгострокового миру і готові зробити все можливе для його досягнення,

– вигадав Пєсков.

Відповідаючи на запитання пропагандистів щодо так енергетичного перемир'я, речник зазначив лише про продовження переговорних контактів з цього приводу.

Тривають контакти. У міру того, як нам буде що сказати з цієї теми, ми обов'язково вас проінформуємо,

– додав Пєсков.

До того ж у Москві заявили, що їм "імпонують зусилля американських перемовників", та висловили вдячність за продовження їхньої роботи.