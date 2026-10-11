Про це сказав президент України в ефірі ABC.

Зеленський назвав умову для голосування

Україна готова провести президентські вибори.

При всій повазі до Трампа, вибори президента – це справа суто народу України. Але ми готові до будь-якого вибору наших громадян,

– наголосив Зеленський

Він додав, що воюючій країні складно провести вибори, адже це небезпечно та порушує Конституцію

Перш за все необхідно створити безпечну інфраструктуру, щоб люди мали можливість голосувати. Все залежить від українців – коли голосувати, як це робити та кого обирати. Знаю, Путін дуже хотів змінити президента в Україні. І якщо Трамп хоче змін у ході виборів, нехай передасть Путіну: дайте нам 2 місяці повного (!) припинення вогню, і ми проведемо вибори,

– сказав глава держави.

Зеленський про вибори: дивіться відео

Нагадаємо, Дональд Трамп 10 жовтня знову закликав провести вибори в Україні та натякнув, що Володимир Зеленський має залишити посаду. Під час розмови з журналістами американський лідер заявив, що український президент нібито не хоче завершувати війну з Росією.

Водночас Трамп стверджував, що Володимир Путін готовий укласти угоду: "Ну, я вважаю, що йому (Зеленському – 24 Канал) слід провести вибори, і він міг би вирішити це питання вже давно. І йому слід провести вибори, і він не може підвищувати ціну на нафту. Він вже достатньо зробив".

Нагадаємо, що різка зміна риторики сталась після того, як у п'ятницю, 9 жовтня, Путін та Трамп домовилися про часткове послаблення санкцій. Зокрема, президент США доручив Міністерству фінансів видати тимчасову ліцензію, яка дозволить Росії поставити на ринок понад мільйон тонн дизельного пального.