У Зеленского ответили на публичный шантаж России

Кремль открыто шантажирует Украину ракетными атаками. В этот раз приспешники Путина заявили, что якобы официальный Киев может урегулировать ситуацию, чтобы "не страдали люди".

Россия уже не скрывает убийство гражданских и атаку на энергетику Украины. Кремль, таким образом, хочет заставить Украину к переговорам.

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Как отреагировали в Украине

Советник ОП Михаил Подоляк осудил не только действия России, но и мира.

Россия уже официально заявляет: Мы убиваем гражданских, атакуем всю энергетику, чтобы Украина выполнила наши захватнические требования,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Подоляк отметил, что мир продолжает смотреть на замерзающую, но воюющую за свою свободу страну и размышляет над тем, нужно ли "называть террориста террористом".

Позже чиновник опубликовал еще один пост, адресованный Пескову. Там Подоляк отметил, что призывать к миру, направляя ракеты на мирные города – самая высокая степень расстройства личности.

Спикер ОП напомнил Пескову, что Россия вторглась в Украину и может остановить войну хоть сейчас.

Что этому предшествовало

Дмитрий Песков сделал циничное заявление на следующий день после очередного массированного ракетного удара по Украине, унесшего 5 жизней и обесточившего ряд областей и даже часть Молдовы.

Песков уже не скрывает, что ракетный террор является банальным шантажом, чтобы принудить Украину к переговорам. Поэтому рупор Кремля решил повторить тезис о том, что якобы руководство Украины может согласиться на условия россиян и тогда страдания прекратятся.

На экстренном заседании Совбеза ООН, инициированном Украиной, после массированной ракетной атаки 23 ноября, постпред России Василий Небензя решил обвинить Украину в ударах по гражданским объектам – якобы в гражданские объекты попадают ракеты украинского ПВО, а не запущенные Россией.

В ответ на это постпред Украины Сергей Кислица опубликовал сообщение, в котором написал, что слушать Небензю – одна из самых трудных задач. К сообщению дипломат добавил фото в футболке с надписью "ушел ты, Путин" и продемонстрировал ответный жест. Поэтому у россиян знатно подгорело.

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