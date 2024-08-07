Чтобы могли воевать: какие лагеря проводят россияне для детей в оккупированном Бердянске

В оккупированном Бердянске впервые зафиксировали откровенно милитарный лагерь для детей. Россияне не скрывают, что проводят военную подготовку на территории России.

С начала оккупации, когда враг наладил взаимодействие с молодежью, практически все мероприятия имеют милитаристское направление. Подробнее 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Как россияне милитаризируют подростков

Дудукалов рассказал, что россияне в милитаристских лагерях учат детей разбирать и собирать оружие, медицинской и тактической подготовке, проводят полевые занятия. Все форумы, которые так любят оккупанты, имеют конкретную составляющую, – чтобы там присутствовали российские военные. Такие мероприятия проводятся уже более 2 лет как на оккупированной, так и российской территории.

Бердянский райсовет владеет информацией, что россияне открывают военный спортивный клуб, в котором хотят обучать олимпийским видам спорта и готовить спортсменов к международным соревнованиям. Хотя и там, и там страна-террорист не участвует. Единственное, что сегодня могут позволить себе оккупанты – поединок с КНДР по метанию кизяков.

Понимаем, что их не интересует спорт. Для них более важна милитарная составляющая, и просто обучать, обучать и еще раз обучать себе новое войско с оккупированной территории. Они пытаются психологически и ментально подготовить молодежь для того, чтобы она рано или поздно могла воевать за страну-агрессора,

– подчеркнул Виктор Дудукалов.