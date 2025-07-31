Испугались за Путина: как на россиян повлияла отмена парада в Санкт-Петербурге
- Россия отменила военно-морской парад в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года из-за опасений относительно украинских дронов.
- Отмена парада связана с рисками безопасности и ростом возможностей Украины, которые пугают россиян.
Россия впервые с 2017 года отменила военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Это свидетельствует о том, что оккупанты боятся прежде всего украинских дронов.
Для врага есть и другие риски, однако больше всего россиян пугают способности Украины, которые постоянно растут. Это 24 Каналу отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.
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Главный риск для врага
Александр Мусиенко отметил, что в России напуганы. Если посмотреть, что публикуют так называемые российские военкоры, то становится очевидно, что там возникли проблемы безопасностного характера.
Потому что они фиксировали значительное количество дронов. Из-за этого перекрывали авиасообщение. Затем у них была информация о том, что могут быть еще более масштабные атаки. Очевидно, что причины безопасности все-таки заставили их остановить это,
– сказал он.
Кроме того, за 2025 год есть по меньшей мере 5 случаев, когда военно-транспортные корабли России или подсанкционные танкеры, которые перевозят нефть в обход санкций, получали повреждения. Причиной становилось то, что у них происходили взрывы в машинных отделениях.
Поэтому есть много рисков, угроз, из-за чего Россия могла это отменить. Но самый первый – это то, что они реально боятся украинских возможностей и возможностей, которые растут,
– подчеркнул военнослужащий.
Напомним, ежегодный парад на день ВМФ в Санкт-Петербурге отменили из-за "крупнейшей атаки дронов". В Ленинградской области 27 июля фиксировали более десяти беспилотников.
Центр противодействия дезинформации назвал возможные причины. Причиной отказа от проведения мероприятия могло стать опасение военного командования, что теперь потери флота в войне станут очевидными.