Россия впервые с 2017 года отменила военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Это свидетельствует о том, что оккупанты боятся прежде всего украинских дронов.

Для врага есть и другие риски, однако больше всего россиян пугают способности Украины, которые постоянно растут. Это 24 Каналу отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

К теме Не просто стечение обстоятельств: что на самом деле означает отмена парада в Санкт-Петербурге

Главный риск для врага

Александр Мусиенко отметил, что в России напуганы. Если посмотреть, что публикуют так называемые российские военкоры, то становится очевидно, что там возникли проблемы безопасностного характера.

Потому что они фиксировали значительное количество дронов. Из-за этого перекрывали авиасообщение. Затем у них была информация о том, что могут быть еще более масштабные атаки. Очевидно, что причины безопасности все-таки заставили их остановить это,

– сказал он.

Кроме того, за 2025 год есть по меньшей мере 5 случаев, когда военно-транспортные корабли России или подсанкционные танкеры, которые перевозят нефть в обход санкций, получали повреждения. Причиной становилось то, что у них происходили взрывы в машинных отделениях.

Поэтому есть много рисков, угроз, из-за чего Россия могла это отменить. Но самый первый – это то, что они реально боятся украинских возможностей и возможностей, которые растут,

– подчеркнул военнослужащий.

Напомним, ежегодный парад на день ВМФ в Санкт-Петербурге отменили из-за "крупнейшей атаки дронов". В Ленинградской области 27 июля фиксировали более десяти беспилотников.

Центр противодействия дезинформации назвал возможные причины. Причиной отказа от проведения мероприятия могло стать опасение военного командования, что теперь потери флота в войне станут очевидными.