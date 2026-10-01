Россия вынуждена отводить пусковые установки от границы с Украиной из-за охоты Сил обороны Украины, – СМИ

Систематические удары и преследование Силами обороны Украины российских ракетных комплексов вынудили оккупантов отвести часть своих пусковых установок примерно на 200 километров от государственной границы. Это существенно ограничило возможности врага использовать зенитные управляемые ракеты для атак на украинские города и приграничные территории.

Об этом сообщает издание "РБК Украина" со ссылкой на осведомленные источники.

Почему россияне боятся оставлять свои пусковые установки вблизи украинской границы?

В течение последних недель украинские военные значительно активизировали охоту на средства противовоздушной обороны и ракетные комплексы противника.

Если раньше оккупанты осуществляли пуски баллистических и зенитных ракет с позиций всего в 100 километрах от границы, то теперь вынуждены передислоцировать технику значительно дальше.

Такое вынужденное отведение создает для российских войск критические ограничения по дальности применения вооружения. В частности, это касается использования зенитных управляемых ракет типа РМ-48У класса "земля-земля" для комплексов С-300 и С-400, максимальная дальность поражения которых не превышает 250 километров.

Сокрушительные удары по логистике и ВПК России

Отводу вражеских дивизионов предшествовала серия успешных операций Сил обороны Украины по военным объектам агрессора. В конце сентября украинские подразделения нанесли удар по зенитному комплексу "Панцирь-С2", пунктам управления беспилотниками, а также успешно уничтожили сразу две пусковые установки С-400 в Брянской области.

Кроме того, украинские военные наносят системные удары по заводам российского военно-промышленного комплекса. В ночь на 25 сентября под точный удар попали три ключевых предприятия в Ульяновске, Ефремово и Воронеже, которые производят электронику для ракет Х-59 и компоненты твердого ракетного топлива для комплексов "Искандер".

Как уже сообщалось на нашем сайте, Силы обороны систематически уничтожают логистические узлы и радиолокационное оборудование противника.

В частности, ранее удалось поразить редкую радиолокационную станцию "Каста", командные пункты оккупантов в Луганской области и ряд складов с боеприпасами и материально-техническим обеспечением в Крыму и Донецкой области.