Россия перебросила часть войск на Курское направление: Синегубов рассказал, откуда отошел враг

В Курской области оккупантов все больше постигают неудачи. Из-за этого Россия была вынуждена перебросить часть войск на это направление.

В частности, захватчики перебрасывают личный состав, который стоял для усиления на Волчанском и Липецком направлениях. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Россия перебрасывает войска

Начальник ОВА заверил, что пока отвода войск на Харьковском направлении после событий в Курской области не наблюдается. Там и дальше идут боевые столкновения, штурмовые действия. Они не прекращаются ни по Купянскому направлению, ни по Харьковскому.

У нас есть информация, что те резервы, которые стояли на Белгородском направлении для усиления, в том числе волчанских группировок войск России и Липецкого направления, они, конечно, были направлены на другие направления. В частности – на Курское направление,

– рассказал он.

По его словам, несмотря на все враг и в дальнейшем осуществляет замену на усиление своих подразделений по Волчанскому направлению и продолжает там штурмовые действия. В то же время есть информация, что два дня назад на том направлении российские войска отошли от населенного пункта Сотницкий Казачок.

Однако сейчас говорить, что это стабилизировало ситуацию на этом направлении, рано, из-за наличия резервов противника.

К слову, по словам главкома, группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. Так, с начала суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров. По словам Сырского, "завершен поиск и уничтожение противника в Судже".