Зокрема, загарбники перекидають особовий склад, який стояв для посилення на Вовчанському та Липецькому напрямках. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Росія перекидає війська

Начальник ОВА запевнив, що наразі відведення військ на Харківському напрямку після подій у Курській області не спостерігається. Там і далі йдуть бойові зіткнення, штурмові дії. Вони не припиняються ні по Куп'янському напрямку, ні по Харківському.

У нас є інформація, що ті резерви, які стояли на Білгородському напрямку для посилення, в тому числі вовчанських угруповань військ Росії й Липецького напрямку, вони, звичайно, були спрямовані на інші напрямки. Зокрема – на Курський напрямок,

– розповів він.

За його словами, попри все ворог й надалі здійснює заміну на посилення своїх підрозділів по Вовчанському напрямку й продовжує там штурмові дії. Водночас є інформація, що два дні тому на тому напрямку російські війська відійшли від населеного пункту Сотницький Козачок.

Однак зараз казати, що це стабілізувало ситуацію на цьому напрямку, зарано, через наявність резервів противника.

До слова, за словами Головкома, угруповання Сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Так, від початку доби війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 2 кілометрів. За словами Сирського, "завершено пошук і знищення противника у Суджі".