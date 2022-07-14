Оккупанты ждут в Херсоне политтехнологов из России, которые должны организовать "референдум"
14 июля 2022 , 15:15Читати новину українською
Источник:Главное управление разведки МО Украины
На оккупированных территориях Херсонской области нарастает сопротивление и происходит контрнаступление ВСУ. Поэтому россия пытается как можно быстрее организовать так называемый "референдум" на Херсонщине.
Политтехнологов планируют разместить в гостинице "Бордо"
В украинской разведке сообщили, что в оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из россии группы политтехнологов. Именно они должны организовать подготовку и проведение так называемого "референдума".
Кстати ВСУ ударили по оккупантам в Чкалово и по вражескому составу боеприпасов в Чернобаевке.
Как сообщают разведчики, политтехнологов планируют разместить в гостинице "Бордо". Поэтому гостиница взята под усиленную вооруженную охрану.
россия хочет присоединить оккупированные территории
- В начале июля в разведке министерства Великобритании информировали, что в кремле нацелились на то, чтобы присоединить оккупированные территории Херсонской области в состав россии.
- Сообщалось, что, вероятно, политической целью россии является поиск конституционного решения проблемы оккупации. кремль будет готов фальсифицировать голосование для достижения приемлемого результата.
- Как известно, на оккупированной Херсонской области ставленники кремля пытаются ввести бивалютную зону. Они принуждают предпринимателей торговать в российских рублях и в гривнах. Однако жители Херсонщины отказываются соглашаться на навязанные им правила игры.
- Недавно украинская разведка сообщала, что на захваченных территориях Херсонской области проводят фейковый "социальный опрос". "Результаты" псевдоопроса могут выдать в качестве иллюстрации лояльности местного населения к оккупантам.
- В начале июня в Херсоне в здании облгосадминистрации состоялось совещание оккупационных властей, на котором было около 70 человек. На совещании был высокопоставлен "гость" из россии, вероятно, заместитель главы администрации президента россии дмитрий козак.
- Заместитель главы администрации путина поставил задачу коллаборантам и гауляйтерам Херсонщины Владимиру Сальдо, Кириллу Стремоусову и другим к осени подготовить так называемый "референдум" о включении Херсонщины в состав россии.
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