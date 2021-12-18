Россия отправила стратегические бомбардировщики на белорусско-польскую границу

18 декабря 2021 , 19:26
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Источник:

телеграм Министерства обороны Республики Беларусь

В Минобороны Беларуси сообщили, что Россия отправила стратегические бомбардировщики на белорусско-польскую границу. Соответствующее видео было обнародовано в субботу, 18 декабря.

 

Пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила, что Россия и Беларусь приступили к совместному патрулированию границы Союзного государства. Российскую сторону представляют стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

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Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Беларуси и России.
– говорится в сообщении.

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Заявление Борреля

  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 13 декабря сообщил, что миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС удалось урегулировать. Это результат дипломатических усилий Европы.
  • По словам Борреля, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не добился своего и теперь проблемы у него. Беженцев обманули пустыми обещаниями о том, что они смогут попасть в Европу.
  • Боррель подчеркнул, что ситуация продемонстрировала: если Европа действует сообща, то может добиться желаемых результатов.
Заметьте! В то же время 14 декабря нелегальные мигранты предприняли очередную попытку нападения на польский патруль. В частности, бросали камни и светили лазерами.

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Автор: Мар'яна Бекало