Россия строит живой щит в Крыму: Кремль отправит на полуостров детей из Брянской области
Россия перед ожидаемым контрнаступлением Украины в очередной раз прибегла к циничной тактике. Россияне планируют отправить в оккупированный Крым детей из Брянской области.
Российские медиа информируют, что летом 2023 года сразу 700 детей из Брянской области поедут в крымские лагеря и санатории, пишет 24 Канал. Соответствующую информацию сообщил директор департамента образования и науки Владимир Оборотов.
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Дети будут добираться в Крым самолетами
В сообщении говорится, что якобы уже есть договоренность с тремя санаториями Крыма и Севастополя, которые готовы принять брянских детей.
В частности, это оздоровительный лагерь "Дельфин" в Песчаном, спортивно-оздоровительный центр "Гераклея" в Севастополе и детское оздоровительное заведение "Кристалл" в Алуште.
Детей будут сопровождать в пути медики. Школьники будут добираться в Крым не только на поездах, но и на самолетах. Цинично, что Россия на фоне ракетных атак против Украины готова посадить детей в самолет.
Зачем России дети в оккупированном Крыму
- Депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас заявил, что Россия намеренно свозит детей в оккупированный Крым, чтобы использовать их в качестве живого щита для защиты от контрнаступления Украины.
- По его словам, Россия использует детей в качестве заложников перед предстоящей контрнаступательной операцией украинской армии, в которой, вероятно, будет задействован оккупированный Крым.
- Лауринас Кащюнас отметил, что Россия даже хочет отправлять в оккупированный Крым иностранных детей. В частности, Россия планирует свозить иностранных детей под прикрытием музыкального конкурса.
- Кремль активизировал соответствующую деятельность во многих странах, среди которых Казахстан, Израиль, Бельгия, Марокко, Таджикистан, Египет, Армения и другие. Литовский депутат призвал помешать планам России.
- В то же время 3 мая в Крым уже отправились дети из Казахстана. Поездкой на оккупированный остров наградили победителей казахстанского этапа конкурса юных чтецов "Живая классика".
- Десять победителей конкурса отправились в "Артек", где якобы состоится финал конкурса. Школьники из Астаны, Тараза и Шымкента проведут в Крыму 24 дня.