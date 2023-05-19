Россия строит живой щит в Крыму: Кремль отправит на полуостров детей из Брянской области

Россия перед ожидаемым контрнаступлением Украины в очередной раз прибегла к циничной тактике. Россияне планируют отправить в оккупированный Крым детей из Брянской области.

Российские медиа информируют, что летом 2023 года сразу 700 детей из Брянской области поедут в крымские лагеря и санатории, пишет 24 Канал. Соответствующую информацию сообщил директор департамента образования и науки Владимир Оборотов.

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Дети будут добираться в Крым самолетами

В сообщении говорится, что якобы уже есть договоренность с тремя санаториями Крыма и Севастополя, которые готовы принять брянских детей.

В частности, это оздоровительный лагерь "Дельфин" в Песчаном, спортивно-оздоровительный центр "Гераклея" в Севастополе и детское оздоровительное заведение "Кристалл" в Алуште.

Детей будут сопровождать в пути медики. Школьники будут добираться в Крым не только на поездах, но и на самолетах. Цинично, что Россия на фоне ракетных атак против Украины готова посадить детей в самолет.

Зачем России дети в оккупированном Крыму