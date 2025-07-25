Россия отправляет на фронт похищенных украинских детей, – The Times

Россия заставляет похищенных украинских детей воевать Родины, когда им исполнится 18 лет. Киев имеет убедительные доказательства, в частности, списки призыва и информацию о погибших на поле боя.

Это подтвердил руководитель ОП Андрей Ермак, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что известно о похищенных украинских детях, которых Россия отправляет на войну?

Издание отмечает, что по оценкам, с 2014 года с оккупированных территорий на Востоке Украины россияне вывезли 35 000 детей, в частности, под дулом пистолета.

Сейчас появляются новые доказательства того, что когда эти дети достигают 18 лет, захватчики призывают их в российские батальоны и отправляют на передовую, где похищенные украинцы могут столкнуться на поле боя со своими же друзьями, родителями или братьями.

Доподлинно неизвестно, сколько именно уже призвали оккупанты. Однако по некоторым оценкам, речь идет о тысячах человек.

Украинские чиновники отмечают, что принуждение подростков к боевым действиям служит двум целям Кремля. Во-первых, речь идет о решении проблемы нехватки военных ресурсов в России, которая уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 000 000 солдат.

Во-вторых, это новая жестокая форма психологической войны против украинского народа. Она является результатом личного приказа российского диктатора Владимира Путина.

Ермак заявил, что украинское правительство уже получило веские доказательства этой практики агрессора. В частности, документы о призыве. Также тела украинских подростков сейчас находят на поле боя.

Цель Путина заключается в том, что он не хочет, чтобы Украина существовала. Россияне хотят уничтожить новое поколение украинцев, и готовят новых солдат против страны, где они родились,

– заявил руководитель ОП.

Чиновник констатировал, это ужасно. Также отметил, что это очень серьезный сигнал для всего мира.

Он подтверждает, что сегодня российский режим является террористическим режимом,

– подчеркнул Ермак.

Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета подтвердил журналистам, что его команда расследует массу конкретных свидетельств о похищенных детей, которых заставляли воевать. Работают над тем, чтобы представить документальные доказательства.

Хотя некоторые похищенные дети воспитываются или усыновлены российскими семьями, независимые исследователи обнаружили, что примерно 95% отправляются в лагеря перевоспитания. Подростков отправляют в военные учебные центры.

Это, вероятно, самое большое похищение детей во время войны со времен Второй мировой,

– подчеркнул Натаниэль Реймонд.

Исследователи идентифицировали 116 различных мест, где содержатся похищенные украинские дети. Большинство из них в России, а некоторые аж на тихоокеанском побережье.