Россия посылает молодых африканцев умирать в войне против Украины, – Bloomberg

Россияне отправляют на войну в Украину молодых африканцев, в частности угрожая депортацией из страны в случае отказа.

Издание ссылается на европейских чиновников и украинского чиновника. Отмечают, что Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать против Украины. В частности дополнительную живую силу враг использовал для наступления на Харьковщине.

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Европейские чиновники отметили, что российские чиновники все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся присоединиться к армии.

Африканцев заставляют воевать

Более того, источник сообщил, что Кремль вербует осужденных из своих тюрем, а некоторых африканцев, находящихся в России по рабочим визам, задерживают и ставят перед выбором: депортация или участие в боевых действиях. При этом некоторые из них смогли подкупить российских чиновников, чтобы остаться в стране и избежать военной службы.

Практику отправки мигрантов и студентов в бой под принуждением Россия ведет с начала войны. Среди них особенно большие потери, поскольку их все чаще привлекают к наступательным маневрам для защиты более подготовленных подразделений.

Иностранцы, которых привлекает Россия, попадают в плен

Украинский чиновник рассказал, что среди пленных, которых ВСУ берут в плен, возросло количество иностранных бойцов. Особенно часто среди них встречаются африканцы и непальцы.

"Россия проводит глобальную кампанию по вербовке иностранных наемников в по меньшей мере 21 стране, в том числе в нескольких странах Африки", – свидетельствуют данные разведки.

Им предлагают выгодные бонусы при подписании контракта и зарплаты. Вербуют особенно часто мигрантов и студентов, которые ранее искали работу в России, а в некоторых случаях заманивают людей обещаниями прибыльной работы, прежде чем отправить их на фронт.

Издание отмечает, что способность России мобилизовать значительно большее количество войск может стать важным фактором в войне против Украины.