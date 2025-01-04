Путин решил "убить 2 зайцев": почему диктатору выгодно отправлять заключенных на войну

Россия отправила в Украину сотни тысяч заключенных. Они преимущественно наркозависимые, поэтому ими легче управлять. Соответственно их привлекают к мясным штурмам. Также, как известно, тюремщиков всегда используют во время бунтов.

Поэтому диктатор Владимир Путин решил обезопасить свой режим в будущем, отправив их на фронт. Такой информацией с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что в России несколько умалчивают о заключенных.

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Почему Путину выгодно отправлять заключенных на войну

Заключенные – очень большая и криминальная субкультура в России. Она имеет существенное влияние на все сферы деятельности. Ее представители умеют самоорганизовываться и взаимодействовать в сложных условиях. Это прослойка, которую всегда используют во время бунтов и переворотов, чтобы делегировать им грязные полномочия.

Российская пенитенциарная система насчитывала заключенных, осужденных и освобожденных около 1 миллиона человек. Это те, кто уже отсидел в тюрьмах, или те, которые еще находились в СИЗО, но не считались как заключенные.

Они создавали проблемы и в социальной жизни, и для обычного "российского обывателя". Поэтому Путин решил "убить 2 зайцев", отправив их в Украину:

чтобы привлекать к мясным атакам;

убрать угрозу для своего режима на будущее.

Заключенные преимущественно наркозависимые. Ими легче управлять, манипулировать. У них даже были разные браслеты с различениями – кто инфицирован СПИДом, кто гепатитом, кто туберкулезом,

– отметил Иван Тимочко.

Что интересно, людям, которые находятся за пределами "тюремного анклава", предлагают все большие расходы, особенно разовые пособия. В то же время заключенным, которым ранее давали выплаты на уровне военнослужащих, теперь их отменяют или вообще ограничиваются обещаниями, мол, "после отбытия срока сможете освободиться".

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Как тюремщики после фронта организуют преступные банды

Председатель Совета резервистов рассказал, что в российской пенитенциарной системе процветает коррупция. Большое количество криминальных группировок, которые сумели отвоевать, дождавшись своего срока освобождения, возвращаются обратно и начинают организовывать преступные банды. При чем, не просто с бандитами, а с людьми, которые знают, что такое война.

Они смогли за это время наладить поставки оружия, и это стало угрозой. Воспринимать их героями или преступниками – выбор каждого.

В плане заключенных, думаю, у них будут еще больше "закручиваться гайки" и их еще больше будут отправлять на войну в Украину,

– подчеркнул Тимочко.

Отметим, в Главном управлении разведки сообщили, что Россия привлекла к войне в Украине примерно 180 тысяч заключенных.