Тож диктатор Владімір Путін вирішив убезпечити свій режим у майбутньому, відправивши їх на фронт. Такою інформацією з 24 Каналом поділився голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що у Росії дещо замовчують про в'язнів.

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Чому Путіну вигідно відправляти в'язнів на війну

Ув'язнені – дуже велика й кримінальна субкультура в Росії. Вона має суттєвий вплив на всі сфери діяльності. Її представники вміють самоорганізовуватися та взаємодіяти у складних умовах. Це прошарок, який завжди використовують під час бунтів та переворотів, щоб делегувати їм брудні повноваження.

Російська пенітенціарна система налічувала ув'язнених, засуджених та звільнених близько 1 мільйона осіб. Це ті, хто уже відсидів у тюрмах, або ті, які ще перебували в СІЗО, але не рахувалися як в'язні.

Вони створювали проблеми і в соціальному житті, і для звичайного "російського обивателя". Тому Путін вирішив "убити 2 зайців", відправивши їх в Україну:

щоб залучати до м'ясних атак;

прибрати загрозу для свого режиму на майбутнє.

Ув'язнені переважно наркозалежні. Ними легше управляти, маніпулювати. У них навіть були різні браслети з розрізненнями – хто інфікований СНІДом, хто гепатитом, хто туберкульозом,

– наголосив Іван Тимочко.

Що цікаво, людям, які перебувають поза межами "тюремного анклаву", пропонують дедалі більші видатки, особливо разові допомоги. Водночас в'язням, яким раніше давали виплати на рівні військовослужбовців, тепер їх скасовують або взагалі обмежуються обіцянками, мовляв, "після відбуття терміну зможете звільнитися".

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Як тюремники після фронту організовують злочинні банди

Голова Ради резервістів розповів, що у російській пенітенціарній системі процвітає корупція. Велика кількість кримінальних угруповань, які зуміли відвоювати, дочекавшись свого терміну звільнення, повертаються назад і починають організовувати злочинні банди. При чому, не просто з бандитами, а з людьми, які знають, що таке війна.

Вони змогли за цей час налагодити постачання зброї, і це стало загрозою. Сприймати їх героями чи злочинцями – вибір кожного.

У плані в'язнів, думаю, у них будуть ще більше "закручуватися гайки" і їх ще більше відправлятимуть на війну в Україну,

– підкреслив Тимочко.

Зазначимо, у Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія залучила до війни в Україні приблизно 180 тисяч ув'язнених.