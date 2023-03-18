"Жест слишком доброй воли": Россия отрицает продление "зернового соглашения" на 120 суток

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о продлении "зернового соглашения" на 120 суток в соответствии со Стамбульским соглашением. Однако в России начали отрицать этот факт.

В своем телеграмм-канале представительница российского МИД Мария Захарова утверждает, что соглашение продлено всего на 60 суток. В качестве доказательства она опубликовала письмо постпреда России в ООН Василия Небензи и послов России в Турции и Беларуси.

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Что заявляет Захарова

Мария Захарова со ссылкой на письмо Небензи к Генсеку ООН утверждает, что Россия согласилась только на 60 суток продления зернового соглашения – до 18 мая 2023 года с возможностью дальнейшего продления. Только вот письмо Небензи датировано 16 марта, а Алексей Кубраков сообщил о достижении договоренностей 18 марта.



Письмо Небензи, датированное 16 марта

Не менее интересно то, что Захарова в качестве доказательства добавила письма российских послов в Турции и Беларуси, но датированы они 13 марта. В первом говорится, что Россия не против продления соглашения, но только на 60 суток и не против продления, но только при достижении договоренностей с ООН по экспорту российского продовольствия на мировые рынки.



Письмо российского посла в Турции, датированное 13 марта

В то же время, в письме российского посольства в Беларуси говорится об информировании украинской стороны о том, что продление соглашения возможно только на 60 суток и возможное продление так же только после договоренностей ООН по экспорту российской продукции. Но и здесь проблема – датирован документ 13 марта.



Письмо посольства России в Беларуси, датированное 13 марта

То есть, эти документы появились за день до официальных российских заявлений о намерении продлить соглашение только на 60 суток, что совершенно противоречит условиям соглашения, в котором предусмотрено продление по меньшей мере 120 суток.

Представительство России в ООН называет заявления о продлении соглашения на 120 суток "ложными".

Вероятно, в России не знают, как рассказать внутренней аудитории о том, что все заявления о 60 сутках как "жест доброй воли" остались только заявлениями, поэтому сейчас Москва просто будет доказывать, что продлили соглашение только на 60 суток, а Украина настаивала на 120.

Как удалось добиться продления сделки на 120 суток

В эфире телемарафона министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский отметил, что продлить соглашение на 120 суток позволила эффективная позиция руководства страны, людей, участвовавших в переговорах, и поддержка союзников, которые поставили свою подпись под соглашением в Стамбуле — ООН и Турции.

Министр подчеркнул, что 120 суток продления прописаны в соглашении. Отдельного обсуждения требует саботаж российских представителей в совместной комиссии по проверке судов по дороге в и из Украины.