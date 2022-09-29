Россия передислоцировала до 80% войск от границ со странами Балтии и Финляндией, – СМИ
Источник:FP
Россия пытается компенсировать потери, понесенные в войне против Украины от 24 февраля. Поэтому перетащила свои войска от кодонов с Балтией и Финляндией.
Так, россия, которая очень боялась, что на нее НАТО нападет, забирает свои войска подальше от границ с Альянсом и перемещает их в Украину.
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У стран НАТО россия оставила только скелет своих сил
В Калининграде и вблизи Литвы, Латвии и Эстонии может остаться только 6000 российских военных.
По словам трех высокопоставленных представителей министерства обороны Европы в этом регионе, из начальных примерно 30 000 российских военнослужащих, когда-то дислоцировавшихся на границах Балтии и Финляндии, 80% было переброшено в Украину.
Еще до 24 февраля там была самая большая концентрация российской армии
Таким образом, россия оставила на границах с НАТО лишь часть экипажа, хотя когда-то там была наибольшая концентрация российских вооруженных сил.
Сокращение, которое мы наблюдаем в этом регионе за последние 7 месяцев, очень значительно. Россия имела такое расположение сухопутных войск в течение десятилетий, которое теперь фактически просто исчезло,
– анонимно рассказал представитель министерства обороны Северных стран.
У России действительно огромные проблемы с личным составом на фронте. Оккупанты латают заключенными и мобилизованными, которые даже не успели пройти обучение.
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