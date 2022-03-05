Россия отвела корабли поближе к Крыму из-за погодных условий
5 марта 2022 , 01:06Читати новину українською
Источник:фейсбук-страница Генштаба ВСУ
Российские захватчики отвели свои корабли поближе к оккупированному Крыму.
Это актуальная информация по состоянию на начало суток 5 марта. Как пояснили в Генштабе ВСУ, оккупантам пришлось отвести свои корабли.
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Враг сделал это после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса – Затока. Причина – ухудшение погодных условий.
Захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова,
– говорится в сообщении.
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