Россияне признали, что их РЭБ привели к гибели людей на пляже в Севастополе, – Братчук

Российская противовоздушная оборона стала причиной гибели людей в Крыму. Во время атаки на военный объект оккупанты сбивали ракету над пляжем, где отдыхали люди.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" в эфире телемарафона Сергей Братчук заявил, что россияне публично признали, что их действия привели к гибели мирных людей, информирует 24 Канал.

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Также Сергей Братчук отметил, что Россия фактически признала, что оккупанты целенаправленно сбивали ракету над гражданским пляжем, над мирными гражданами.

В пресс-релизе министерства обороны России, они признали, что делали все, чтобы эти обломки, или эта ракета упала именно на гражданских людей. Россияне отметили, что усилиями РЭБ они отвели ракету от военного объекта,

– отметил он.

Ракета летела на военный объект

Братчук еще раз подчеркнул, что ракета летела именно по военному объекту, что является законной целью для нас. При этом, как метко заметил представитель, впоследствии российское оборонное ведомство изменило отчет, но "скрины не горят". Более того, враг сам себе противоречит, ведь впоследствии указали, что работали по цели ПВО "Панцирь", и интересно, что баллистику этот комплекс сбивать не может. То есть, это – ложь, добавил Братчук.

Спикер также в очередной раз напомнил крымчанам, что не следует находиться на оккупированной территории, где расположены военные объекты.

"Пляж, о котором идет речь в Севастополе расположен менее чем в километре от пункта управления воинской части", – отметил Братчук.

Демилитаризация Крыма

Процесс демилитаризации оккупированного Крыма продолжается.

"Силы обороны целенаправленно уничтожают противовоздушную оборону врага на территории нашего украинского Крыма", – отметил Братчук.

Спикер отметил, что ВСУ "выкалывают глаза и обрезают уши" в ходе спецопераций на оккупированном полуострове, имея в виду вывод из строя радиотехнических, радиолокационных радаров, которые могут отслеживать ситуацию на территории Украины, что помогает оккупантам планировать боевые действия против наших регионов.

Эта работа приносит результаты. Мы ждем интересную информацию о том, что происходило ночью по разным локациям в Крыму. Наши Силы обороны работают. Следующий этап – деоккупация,

– подчеркнул спикер.

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