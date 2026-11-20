В России выступили против предоставления Украине гарантий безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО. Заявление Москвы прозвучало после того, как в США сообщили о якобы готовности Кремля рассмотреть такой вариант.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Что заявили в России о гарантиях безопасности для Украины?

Рябков подчеркнул, что Москва не согласится ни на какие решения, которые будут предполагать фактическое сближение Украины с НАТО без формального вступления в Альянс.

Я хочу сказать, что даже поиск формулы квазичленства в НАТО для Киева и поиски какого-то, в кавычках, креативного решения в этой сфере – это неприемлемый для нас вариант,

– заявил российский дипломат.

По его словам, Россия рассматривает вопрос гарантий безопасности прежде всего с точки зрения собственных интересов.

Рябков также заявил, что Москва хочет добиться в рамках переговоров признания того, что Украина не станет членом НАТО.

Только после этого, по его словам, Россия готова обсуждать возможные гарантии безопасности.

В то же время заместитель главы российского МИД заверил, что Москва якобы остается открытой для диалога. Однако любые переговоры о вступлении Украины в НАТО он назвал неприемлемыми.

Что ранее заявили США о гарантиях безопасности?

Заявление Рябкова противоречит словам спецпредставителя президента США Джареда Кушнера, который ранее сообщил о готовности России рассматривать гарантии безопасности для Украины по модели статьи 5 НАТО.

По его словам, Вашингтону удалось добиться соответствующей готовности Москвы в ходе переговоров.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Киев и Вашингтон одинаково понимают суть таких гарантий.

В частности, украинский президент заявил, что не уверен в общем понимании того, что именно будут означать гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО.

Напомним, статья 5 Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны. Вооруженное нападение на одного из членов Альянса рассматривается как нападение на всех, а союзники обязуются оказать помощь, в том числе, при необходимости, с применением вооруженной силы.

Что известно о переговорах по гарантиям безопасности для Украины?

Ранее 24 Канал сообщал, что Джаред Кушнер заявил о якобы согласии России на предоставление гарантий безопасности Украине по аналогии со статьей 5 НАТО. По его словам, Вашингтону удалось убедить Кремль рассмотреть такой механизм.

В то же время американский представитель подчеркнул, что президент Дональд Трамп открыт для предоставления таких гарантий, если они будут соответствовать интересам США и станут частью более широкого соглашения по безопасности.