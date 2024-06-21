Вероятно, россияне отводят авиацию от границ: как это повлияет на обстрелы

Британское министерство обороны сообщило о, вероятно, переброске российских самолетов на более отдаленные от линии фронта аэродромы. Причиной стал якобы страх России из-за новых потенциальных атак дронами и ракетами.

В эфире 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил, изменится ли эффективность воздушно-космических сил России после перебазирования.

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Действия российской авиации станут более прогнозируемыми

Авиапарк российской военной авиации, который сегодня достаточно активно используют россияне, в частности Су-34, Су-35, Су-30, имеет большой боевой радиус действия. В разных условиях он может составлять от 700 до 1500 километров.

Перебазирование на более дальние аэродромы вряд ли повлияет на уменьшение или интенсивность использования российской военной авиации. Однако это может привести к тому, что удары или запуски российской авиации станут более прогнозируемыми. Ведь их можно будет обнаруживать раньше и останется больше времени для подготовки к таким налетам,

– сказал Долинце.

По его словам, изменение места дислокации российской авиации – определенные меры по подготовке к появлению самолетов F-16 в украинском небе, ведь истребители будут иметь большую дальность поражения именно воздушных целей. Также перебазирование одно из средств для защиты этих самолетов от будущего поражения в воздушном пространстве России.

С чем может быть связан страх россиян

Обратите внимание! С 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Украины уничтожили 359 самолетов и 326 вертолетов.

Советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан официально заявил, что Украина может использовать предоставленные ей системы противовоздушной обороны для атак на российские самолеты, которые находятся на территории России. По его словам, ВСУ уже прибегали к такой практике.