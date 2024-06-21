В етері 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, чи зміниться ефективність повітряно-космічних сил Росії після перебазування.

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Дії російської авіації стануть більш прогнозовані

Авіапарк російської військової авіації, який на сьогодні достатньо активно використовують росіяни, зокрема Су-34, Су-35, Су-30, має великий бойовий радіус дії. У різних умовах він може складати від 700 до 1500 кілометрів.

Перебазування на більш дальні аеродроми навряд чи вплине на зменшення або інтенсивність використання російської військової авіації. Однак це може призвести до того, що удари або запуски російської авіації стануть більш прогнозованими. Адже їх можна буде виявляти раніше й залишиться більше часу для підготовки до таких нальотів,

– мовив Долінце.

За його словами, зміна місця дислокації російської авіації – певні заходи щодо підготовки до появи літаків F-16 в українському небі, адже винищувачі матимуть більшу дальність ураження саме повітряних цілей. Також перебазування один із засобів для захисту цих літаків від майбутнього ураження в повітряному просторі Росії.

Зверніть увагу! З 24 лютого 2022 року Збройні Сили України знищили 359 літаків та 326 гелікоптерів.

З чим може бути пов'язаний страх росіян

Радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван офіційно заявив, що Україна може використовувати надані їй системи протиповітряної оборони для атак на російські літаки, які перебувають на території Росії. За його словами, ЗСУ вже вдавались до такої практики.