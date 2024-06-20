Засновника БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що росіяни могли передислоковувати бомбардувальники паралельно з пусками або, ймовірніше, мають проблеми з ракетами.

Дивіться також Один у важкому стані: внаслідок атаки Росії на 2 енергооб'єкти поранено 7 працівників

Чому Росія запускає так мало ракет

За словами засновника БО "Реактивна пошта", існує 2 версії, чому росіяни запустили таку малу кількість ракет, а підняли 4 винищувачі:

Перша – передислокація літаків з однієї бази на іншу. Бомбардувальники могли переганяти на аеродром "Енгельс" й паралельно робити пуски ракет на Україну.

– передислокація літаків з однієї бази на іншу. Бомбардувальники могли переганяти на аеродром "Енгельс" й паралельно робити пуски ракет на Україну. Друга – росіяни мають проблеми з якістю своїх ракет. Українці могли побачити лише ті ракети. які змогли долетіти, а інші – просто не спрацювали на старті та впали.

Нарожний пояснив, що перша версія є нелогічно, адже немає сенсу передислоковувати бомбардувальники паралельно зі здійсненням пусків ракет. Окупанти могли б завантажити ракети на один літак, а всі інші просто перегнати напряму.

Друга версія мені здається більш ймовірною,

– наголосив засновник БО "Реактивна пошта".

Що ще запустила Росія 20 червня на Україну

ППО України збили всі 4 крилаті ракети Х-101/Х-555. Крім цього, Росія запустила 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 27 ударних БпЛА типу "Шахед".

Атаку відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.