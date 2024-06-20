Таким чином ворог загалом втратив 530 920 одиниць особового складу. Окрім того, внаслідок успішних дій Сил оборони у росіян ще "мінус" тисячі одиниць техніки та важливої для них зброї.
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Втрати росіян у війні станом на 20 червня
- танків – 7 987 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин – 15 337 (+18) одиниць;
- артилерійських систем – 14 052 (+45) одиниць;
- РСЗВ – 1 105 (+1) одиниця;
- засобів ППО – 859 (+2) одиниці;
- літаків – 359 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+39) одиниць;
- крилатих ракет – 2 298 (+1) одиниця;
- кораблів/катерів – 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів – 1 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 134 (+56) одиниць;
- спеціальної техніки – 2 357 (+6) одиниці;
Втрати ворога станом на 20 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Варто зазначити, що сили протиповітряної оборони також продовжують знищувати ворожі цілі в небі. Повітряні сили ЗСУ відзвітувалися, що вночі 20 червня наші захисники збили 32 повітряні цілі росіян, серед яких були: 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 27 ударних БпЛА типу "Шахед".