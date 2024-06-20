Радник з національної безпеки президента США Джейкоб Салліван в інтерв'ю заявив, що Україна зможе використовувати американську ППО для ударів по літаках Росії.

Дивіться також США передадуть ЗСУ додаткові ракети до Patriot, відклавши угоду зі Швейцарією, – ЗМІ

Україні дозволили збивати російські літаки в небі Росії

На запитання журналіста про те, як Україна може виграти без ударів по Росії, Салліван зазначив, що США дозволяють українським силам атакувати російські війська у тих районах, з яких вони атакують Україну артилерією та іншими боєприпасами наземного базування.

Крім цього, Україна може використовувати системи протиповітряної оборони, включно з тими, які постачають США, щоб бити по російських літаках.

Навіть якщо ці російські літаки перебувають в російському повітряному просторі, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір,

– уточнив Салліван.

За його словами, ЗСУ вже вдавались до такої практики.

До слова, відповідаючи на запитання про те, чи розміщуватимуться надані Україні літаки F-16 на території сусідніх країн-членів НАТО, він сказав, що підписана нещодавно угода про співпрацю у сфері безпеки передбачає розміщення в Україні, а США допоможуть із цим.

"Це має бути потужність, яка базується в Україні", – зазначив Салліван.