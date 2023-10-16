Вражескому флоту деваться некуда, – ВМС о бегстве кораблей оккупантов из Крыма вглубь России

Украинские военные продолжают наносить удары по российскому флоту. Оккупанты отводят свои суда вглубь России в Новороссийск.

Пролить свет на побег российских судов в эфире телемарафона попробовал спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. Он также рассказал, помешает ли это нашим военным уничтожать флот врага.

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В Черном море – изменение расстановки

Так, на сегодняшний день большинство этих кораблей находится в Новороссийске. В принципе ситуация уже, можно сказать, вырисовывается, получает устоявшиеся черты достаточно. Можно сказать, что в принципе мы видим изменение расстановки в Черном море,

– отметил он.

По словам Плетенчука, нельзя сказать, что это как-то существенно повлияет на нашу оборону. Ведь количество ракетоносителей остается таким же. Но их расположение в Новороссийске увеличивает время для реагирования на угрозу. Это, по его мнению, "положительно в каком-то смысле".

Его спросили о том, сможем ли мы доставать российские суда в Новороссийске. На это спикер отметил, что говорится о закрытом бассейне и оккупантам "деваться некуда". Суда российского флота будут целями для Украины до тех пор, пока они не будут поражены.

Да, отвод судов может в определенной степени усложнить нам работу. В то же время, уже тот факт, что врагу пришлось завести их в пункты базирования, можно считать достаточно существенным результатом.

Россияне страшно боятся "малышей"

Недавние спутниковые снимки демонстрируют, как враг пытается защитить свои суда в Черном море. На них видно, что оккупанты построили заграждение на входе в Севастопольскую бухту.

А все потому, что они ужасно боятся морские дроны СБУ. Речь идет о "малышах", которые занимаются успешной охотой на суда врага. Особенно в районе временно оккупированного Севастополя.

Морские надводные дроны Seababy – уникальная разработка СБУ. Эти беспилотники оборудованы боевой частью массой 850 килограммов. Их использовали для атаки по Крымскому мосту в июле 2023 года, а также российского десатного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG.

Если говорить о последней "пойманой им добычей", то речь идет о буксире "Николай Муру", а также патрульном корабле "Павел Державин".