Россия перебрасывает в Беларусь тысячи военных: в оппозиции оценили угрозу суверенитету

На территорию Беларуси могут перебросить 120 тысяч российских военных. Развертывание данного войска на белорусской территории может представлять угрозу ее суверенитету.

Об этом 24 каналу сказал руководитель "Белого региона" (Беларусь) Сергей Бульба. Он предполагает, что белорусские спецназовцы могут учить мобилизованных россиян.

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Сколько военных России могут разместить в Беларуси

Бульба отметил, что профессиональная российская армия, вторгшаяся на территорию Украины, уже стала перегноем для нашей земли.

В том, что к нам привезут около 120 тысяч, я очень сомневаюсь. Это явно завышенное количество по состоянию на данный момент,

– сказал руководитель "Белого региона".

Он считает, что сначала на территории Беларуси разместят около 20 тысяч российских военных. А белорусские спецназовцы могут стать теми, кто будет учить этих мобилизованных россиян.

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Что может быть самым плохим

Бульба напомнил, что в 1999 году Москва и Минск подписали договор о Союзном государстве, в котором прописывалось создание совместного войска. Теперь же Лукашенко заговорил о развертывании региональной группировки войск России и Беларуси.

Но здесь есть подвох в том, что на определенном этапе управление белорусскими войсками может быть предоставлено российскому террористу,

– отметил он.

Именно это, подчеркнул руководитель "Белого региона", может быть самым плохим при такой ситуации.

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