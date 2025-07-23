На вооружении самая современная бронетехника, – Волошин о чеченском полку, который Россия бросает в Украину

Сформированный полк в Чечне, который страна-агрессор Россия перебрасывает на Ореховское и Гуляйпольское направления, имеет на вооружении самые современные образцы бронетехники.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, как информирует Укринформ.

Смотрите также Не только РЭБ: экс-офицер Воздушных сил ответил, как противодействовать вражеским FPV-дронам

Что известно о чеченском полке, который Россия перебрасывает в Украину?

Чеченский полк, который Россия перебрасывает в Украину, имеет на вооружении самую современную бронетехнику, отметил Волошин.

В полку есть четыре батальона, один из них танковый, и на его вооружении есть самые современные образцы бронетехники, как "Тигры" разные – это их бронемашины,

– сказал Волошин.

Согласно его словам, чеченский полк находится на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей, но не в зоне боевых действий – сейчас происходит его переброска.

"Известно, что его численность примерно до 1,5 тысяч военнослужащих. Полк был сформирован абсолютно с нуля... Он формировался в населенном пункте Ханкала в Чечне", – отметил Волошин.