На фоне контрнаступления ВСУ: Россия срочно перебрасывает войска с Покровского направления
- Российское командование перебросило элитные подразделения из Покровского и Доброполья на юг из-за успехов украинских сил в Запорожской и Днепропетровской областях.
- Такие перемещения могут усложнить планы России относительно ожидаемого наступления на "Пояс крепостей" в весенне-летнем периоде 2026 года.
Российское военное командование, вероятно, осуществило переброску элитных подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты с Покровского направления и тактического района Доброполье на востоке Украины на южный участок фронта.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
Какое значение имеют действия россиян?
OSINT-аналитики сообщили, что российское командование недавно перебросило подразделения 68-го армейского корпуса, в частности 39-ю отдельную мотострелковую бригаду и 1472-й мотострелковый полк, из районов вблизи Покровска и Доброполья в Донецкой области на направление Гуляйполя.
По данным ISW, действия россиян, вероятно, частично связаны с необходимостью реагировать на недавние успехи украинских сил в Запорожской и Днепропетровской областях.
Враг ранее уже применял подобную тактику: российское командование неоднократно перебрасывало "относительно элитные" подразделения на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки. В частности, такие перемещения фиксировали во время боевых действий на Курском направлении в августе 2024 года, а также в районе Доброполья в сентябре 2025 года.
Контратаки Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, а также переброска российских войск на юг могут осложнить планы России относительно ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 года на так называемый "Пояс крепостей",
– добавили аналитики.
Необходимость одновременно реагировать на различные приоритеты на фронте также свидетельствует о том, что захват Покровска и Мирнограда не позволил российским силам сосредоточить войска для наступления, как этого ожидал Кремль.
Где ВСУ имеют успехи?
Владимир Зеленский заявил, что украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму. По словам президента, наши защитники удержали все основные направления защиты.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в феврале 2026 года Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник. Активные и результативные действия наши защитники ведут на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
Аналитики ISW также подтверждали, что украинские силы достигли значительных успехов на Юге, в частности продвинулись на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По данным экспертов, наши воины освободили 244 километров квадратных.