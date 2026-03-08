Укр Рус
8 марта, 09:27
На фоне контрнаступления ВСУ: Россия срочно перебрасывает войска с Покровского направления

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российское командование перебросило элитные подразделения из Покровского и Доброполья на юг из-за успехов украинских сил в Запорожской и Днепропетровской областях.
  • Такие перемещения могут усложнить планы России относительно ожидаемого наступления на "Пояс крепостей" в весенне-летнем периоде 2026 года.

Российское военное командование, вероятно, осуществило переброску элитных подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты с Покровского направления и тактического района Доброполье на востоке Украины на южный участок фронта.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Какое значение имеют действия россиян?

OSINT-аналитики сообщили, что российское командование недавно перебросило подразделения 68-го армейского корпуса, в частности 39-ю отдельную мотострелковую бригаду и 1472-й мотострелковый полк, из районов вблизи Покровска и Доброполья в Донецкой области на направление Гуляйполя.

По данным ISW, действия россиян, вероятно, частично связаны с необходимостью реагировать на недавние успехи украинских сил в Запорожской и Днепропетровской областях.

Враг ранее уже применял подобную тактику: российское командование неоднократно перебрасывало "относительно элитные" подразделения на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки. В частности, такие перемещения фиксировали во время боевых действий на Курском направлении в августе 2024 года, а также в районе Доброполья в сентябре 2025 года.

Контратаки Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, а также переброска российских войск на юг могут осложнить планы России относительно ожидаемого весенне-летнего наступления 2026 года на так называемый "Пояс крепостей", 
– добавили аналитики.

Необходимость одновременно реагировать на различные приоритеты на фронте также свидетельствует о том, что захват Покровска и Мирнограда не позволил российским силам сосредоточить войска для наступления, как этого ожидал Кремль.

Где ВСУ имеют успехи?

  • Владимир Зеленский заявил, что украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму. По словам президента, наши защитники удержали все основные направления защиты.
     

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в феврале 2026 года Силы обороны восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник. Активные и результативные действия наши защитники ведут на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
     

  • Аналитики ISW также подтверждали, что украинские силы достигли значительных успехов на Юге, в частности продвинулись на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По данным экспертов, наши воины освободили 244 километров квадратных.