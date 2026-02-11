Россия может готовить более мощный удар после Львова: авиаэксперт сказал, что на это указывает
- Россия активизировала военно-транспортную авиацию для переброски крылатых ракет на аэродромы стратегической авиации в Энгельсе и Оленьи.
- Авиационный эксперт Валерий Романенко указывает, что эта активность может свидетельствовать о подготовке к масштабной ракетной атаке, но предсказать время и интенсивность удара трудно.
Россия активизировала военно-транспортную авиацию для переброски крылатых ракет на аэродромы стратегической авиации в Энгельсе и Оленьи, а также ротирует полки дальней авиации, заменяя их самолетами с Дальнего Востока.
Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил 24 Каналу, что активность транспортной авиации может указывать на подготовку к масштабной ракетной атаке, однако точно предсказать время и интенсивность удара невозможно.
Почему Россия активизировала переброску ракет?
Обратите внимание! Над Львовом сбили две вражеские ракеты "Кинжал". Сил ПВО успешно их обезвредили, разрушений и пострадавших нет. Городские службы проверяют территорию, а жителей призывают сообщать важную информацию на горячую линию.
Замечена активность российской военно-транспортной авиации, которая перебрасывает крылатые ракеты и осуществляет ротацию полков дальней авиации.
"Дальняя стратегическая авиация использует преимущественно крылатые ракеты. Хотя МиГ-31К, который применяет "Кинжалы", тоже входит в состав авиации, основная масса самолетов вооружена именно крылатыми ракетами", – объяснил Романенко.
Возможно, военные транспортные самолеты сейчас перебрасывают ракеты на оперативные аэродромы российской стратегической авиации на Оленью и Энгельс.
Я не могу предсказать. Тут можно как-то высчитывать, что эта активность транспортной авиации, можно примерно понять для чего она. Но когда будет налет, с какой интенсивностью, – сказать трудно,
– подчеркнул эксперт.
Что еще известно об активности российской авиации?
- Россия усовершенствовала управляемые авиабомбы, создав новые версии с защитой от радиоэлектронных средств противодействия.
- Новые модификации способны поражать цели на расстоянии до 200 километров при наличии реактивного двигателя и до 150 километров без него.
- Россия применяет против Украины различные типы ракет, что указывает на проблемы с производством и поставкой составляющих. Больше всего баллистических ракет враг запустил в октябре 2025 года, и с тех пор такого количества ударов не фиксировалось.