Один воюет за двоих: Россия перебрасывает на Запорожье неполные подразделения

Силы обороны мощно уничтожают противника на Запорожском направлении. Чтобы стабилизировать ситуацию, Россия перебрасывает сюда элитные десантно-штурмовые войска.

Скорее всего эти подразделения укомплектованы не полностью. Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что батальоны иногда недоукомплектованы на 30% - 50%.

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Как функционируют недоукомплектованные российские подразделения

К примеру, для батальона из 300 солдат выделено определенное количество техники и вооружения. Однако если батальон укомплектован не полностью ему все равно даются задачи, которые он должен выполнить. А перебрасывание подразделения на тот или иной участок фронта зависит от задачи.

В среднем российские батальоны недоукомплектованы на 30%, то есть количество колеблется от 200 до 270 военных. Но бывают случаи, когда подразделения недоукомплектованы на 50%, то есть половина солдат и техники выполняют задания на 300 человек.

То есть солдат выполняет работу за себя и отсутствующего напарника. Это не всегда получается, ведь может быть разное психологическое состояние, разное количество боеприпасов и так далее,

– сказал военный обозреватель.

Российское руководство недоукомплектованными подразделениями пытается закрыть прорванный участок фронта. Солдатам дают задачи, которые они не могут физически выполнить. Потому Силы обороны часто ликвидируют отдельные батальоны.

С чем связано затишье на Юге Украины

Силы обороны приблизились к так называемой "линии Суровикина" – это общий объект, который оборудован для сдерживания украинских военных на Юге. Она делится на несколько линий обороны: первая, вторая, третья.

Попович объяснил, как функционируют недоукомплектованные российские подразделения: смотреть видео

Первую линию защитники местами преодолели и пытаются прорвать вторую, являющуюся составной частью большой "линии Суровикина". Здесь есть "зубы дракона" и фортификации, которые совмещаются между собой и под землей. Оккупанты окапываются и еще больше заминируют территорию.

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Заметим, россияне контратакуют на Токмакском направлении, говорится о населенных пунктах Работино и Вербовое. Враг перебрасывает сюда подкрепление, чтобы остановить наступательные действия Сил обороны по классической советской схеме.

Атаковать по флангам, отрезать наш клин и взять его в большой котел. А затем в нем образовать определенное количество малых котлов, чтобы отрезать наступающие подразделения на отдельных участках фронта,

– подчеркнул Денис Попович.

Поэтому затишье на Юге связано с попыткой Сил обороны отразить атаки противника. Контрнаступление украинских воинов не остановилось.

Ситуация в Запорожской области