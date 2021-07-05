На фоне учений "Си Бриз": Россия перебрасывает свои корабли в Черное море

В Черном море продолжаются масштабные учения "Си Бриз", участие в которых принимают страны-члены НАТО. Организаторами учений выступают США и Украина. Россия в это время перебрасывает из Средиземного моря свои фрегат и крейсер.

О передислокации судов сообщили в российском министерстве обороны. Речь идет о гвардейском ракетном крейсере "Москва" и фрегате "Адмирал Эссен".

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"Москва" и "Адмирал Эссен" будут базироваться в Севастополе

Сейчас суда проходят Дарданеллы и Босфор. В российском военном ведомстве называют переход плановым. Теперь "Москва" и "Адмирал Эссен" будут базироваться в оккупированном Россией Севастополе.

По прибытии экипажи пополнят материальные запасы и проведут плановый технический осмотр. Далее, говорят в Минобороны России, фрегат и крейсер будут выполнять задачи по боевой подготовке.

Россия вывела на учения подводную лодку "Колпино"

Ранее Россия вывела на учения в Черное море дизельную подводную лодку "Колпино". Судно может выпускать крылатые ракеты "Калибр". В Москве говорят, что подводники отработали алгоритмы погружения и всплытия.

Учения "Си Бриз-2021" продлятся в Черном море до 10 июля.

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Зеленский рассказал о масштабе "Си Бриз-2021"

Отметим, что об историческом масштабе "Си Бриз-2021" в день ВМС ВСУ рассказал президент Зеленский. Глава государства подчеркнул, что в этом году в учениях принимает наибольшее количество участников. Зеленский отметил, что "Си Бриз-2021" показывает, что Украина и ее партнеры не допустят ограничения свободы судоходства в Черном море.