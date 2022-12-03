Россия перебрасывает в Украину старые танки Т-62: Жданов объяснил, что это значит

Россия перебрасывает в Украину старые танки Т-62. Очередное подтверждение тому, что с современным вооружением у россиян действительно проблемы.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о том, что Суровикин запретил оккупантам разгружать эшелоны с техникой.

Интересно В Казани не на шутку разбушевались "мобики": взяли штурмом ворота учебной части

Старые танки Т-62

Жданов рассказал, что хорошая новость пришла из Ростовской области. Там замечен эшелон с танками, двигающийся в сторону Украины. На платформах стоят танки Т-62.

То есть уже Т-72 не везут в Украину. Это очень хорошо. К тому же этот Т-62 последней советской модификации образца 1985 года,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что это те-62, которые Советский союз последний раз модернизировал в 1985 году и после этого поставил их на хранение.

Жданов о том, что Россия опрокидывает в Украину старые танки Т-62: смотрите видео

Защита танков от противотанковых средств

По словам военного эксперта, эти танки обшиты защитой "Контакт-1". Это динамическая защита, активная реактивная броня. К тому же стоит отметить, что с фото заметно, как эту активную реактивную броню навесили на весь танк.

"То есть облепили полностью. Даже фальшивые борта покрыли активной реактивной броней "Контакт-1". Видимо, опыт боевых действий говорит о том, что с "Джавелинами", противотанковыми средствами, которые есть на вооружении нашей армии, бороться, очевидно, практически невозможно . Поэтому пытаются защититься по максимуму, а там уже дальше как получится", - заметил Жданов.

Проблемы россиян из-за войны: последние новости