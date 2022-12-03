Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Раніше повідомлялось про те, що Суровікін заборонив окупантам розвантажувати ешелони з технікою.

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Старі танки Т-62

Жданов розповів, що хороша новина прийшла з Ростовської області. Там помічений ешелон з танками, який рухається в бік України. На платформах стоять танки Т-62.

Тобто, вже Т-72 не везуть в Україну. Це дуже добре. До того ж цей Т-62 останньої радянської модифікації зразка 1985 року,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що це ті Т-62, які Радянський союз востаннє модернізував у 1985 році й після цього поставив їх на зберігання.

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Захист танків від протитанкових засобів

За словами військового експерта, ці танки обшиті захистом "Контакт-1". Це динамічний захист, активна реактивна броня. До того ж, варто відзначити, що з фото помітно, як цю активну реактивну броню навісили на весь танк.

"Тобто, обліпили повністю. Навіть фальшиві борти покрили активною реактивною бронею "Контакт-1". Мабуть, досвід бойових дій говорить про те, що з "Джавелінами", протитанковими засобами, які є на озброєнні нашої армії, боротись, очевидно, практично неможливо. Тому намагаються захистись по максимуму, а там уже далі як вийде", – зауважив Жданов.

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