Враг перебрасывает некоторые части с Херсонщины на Харьковщину: в Центре нацсопротивления назвали причину

Оккупанты начали перебрасывать некоторые части из Херсонщины на Харьковское направление. Также в командировки отправляют операторов дронов.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отметили, что враг не имеет успехов на Северном фронте, передает 24 Канал.

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Россияне перебрасывают военных из Херсонской области на Харьковщину

Агрессор, не имея успехов на Севере, начал переброску частей из Херсонской области на Харьковское направление.

По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона маргелова", чтобы пополнить потери,

– заявили в Центре нацсопротивления.

Добавили, что местных во время обязательного обновления данных в так называемых "военкоматах", оккупанты агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

"Это является очередным преступлением оккупантов, которые мобилизуют местное население на войну против Родины", – подчеркнули в ЦНС.

Также призвали сообщать о враге, чтобы каждый понес ответственность за свои преступления. Кроме того, не портить свою жизнь службой на оккупанта, саботировать приказы агрессора.

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