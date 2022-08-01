россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма, – разведка

Оккупанты перебрасывают большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. Впоследствии их планируют использовать против ВСУ на Юге Украины.

Ранее Генштаб сообщал о том, что россия усиливает группировку на Криворожском направлении и перегруппировывает войска на Запорожском. В ГУР считают, что именно наступление Украины заставляет россию увеличить войска на оккупированном юге.

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россия вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск

Такую информацию обнародовал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью The Guardian. Он отметил, что еще 2 недели назад россияне вывели из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск. Их перекинули в оккупированный Херсон.

Также в Херсонскую область перебрасывают личный состав из восточного военного округа. Речь идет о тех силах врага, которые использовали для атаки на Славянск.

Враг хочет продолжить наступательные операции

Скибицкий заметил, если бы россия выиграла битву на Юге и Востоке, то она бы продолжила новые наступательные операции. Цель кремля та же – захватить как можно больше территории Украины.

Кроме дополнительного оружия от западных партнеров, Украине необходима помощь в подготовке войск за границей.

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Данные разведки по планам врага в Украине: коротко

Ранее Вадим Скибицкий заявлял, что россия формирует еще одну ударную группировку для войны в Украине. Это происходит в Белгородской области.

На временно оккупированных территориях россияне готовятся к псевдореферендуму. Они уточняют списки избирателей и даже открыли "участки".

При этом в российской армии – значительная нехватка кадров. Наемников ищут в странах Центральной Азии и даже в тюрьмах.

Смотрите в видео – россияне отвели войска из 2 поселков в Запорожье: