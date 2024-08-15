Россия перебрасывает свои войска с оккупированных территорий Украины в Курскую область, – Кирби

Уже больше недели продолжается операция ВСУ в Курской области. Чтобы хоть как-то противостоять украинским военным, Россия вынуждена перебрасывать свои войска с оккупированных территорий Украины.

Впрочем, советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби не может сказать точное количество российских военных, которых было перемещено. Также в США не знают, какую миссию они будут выполнять на Курщине.

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Что известно о перемещении российских военных

Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем. Я не могу с уверенностью сказать, сколько их, или насколько больше их может быть, или какие будут их намерения, но мы начали наблюдать, как некоторые российские подразделения перенаправлены в регион Курска,

– рассказал Кирби.

Впрочем, он не уточнил, какие цели могут преследовать российские войска, которых перемещают в Курскую область.

"Все, что я могу вам сказать, это то, что мы видели, как некоторые подразделения были перенаправлены и отправились в этот район. Но пока непонятно, сколько их в конце концов прибудет и какой будет их военная миссия. Я знаю, что этот ответ вас не очень удовлетворит, но он честный. Мы внимательно следим за этим, но не можем точно сказать, что собирается делать господин Путин", – отметил представитель Белого дома.

В то же время Кирби отметил, что из-за операции в Курской области, Путину пришлось укреплять оборону на собственной территории.