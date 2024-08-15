Втім, радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі не може сказати точну кількість російських військових, яких було переміщено. Також у США не знають, яку місію вони будуть виконувати на Курщині.

Дивіться також ЗСУ контролюють низку селищ, у Суджі створили військову комендатуру: все про операцію на Курщині

Що відомо про переміщення російських військових

Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї в район Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо. Я не можу з упевненістю сказати, скільки їх, або наскільки більше їх може бути, або які будуть їхні наміри, але ми почали спостерігати, як деякі російські підрозділи перенаправлені в регіон Курська,

– розповів Кірбі.

Втім, він не уточнив, які цілі можуть переслідувати російські війська, яких переміщують до Курської області.

"Все, що я можу вам сказати, це те, що ми бачили, як деякі підрозділи були перенаправлені і вирушили в цей район. Але наразі незрозуміло, скільки їх зрештою прибуде та якою буде їхня воєнна місія. Я знаю, що ця відповідь вас не дуже задовольнить, але вона чесна. Ми уважно стежимо за цим, але не можемо точно сказати, що збирається робити пан Путін", – зауважив представник Білого дому.

Водночас Кірбі зауважив, що через операцію в Курській області, Путіну довелося зміцнювати оборону на власній території.